- Autoritatile albaneze au inceput duminica demolarea cladirii Teatrului National din Tirana, dupa evacuarea a zeci de actori si activisti care contesta decizia, informeaza Reuters. Printre cei 37 de...

- Autoritațile de la Tirana vor relaxa masurile riguroase de izolare impuse acum 28 de zile. Insa, pe cei care nu stau in carantina ii va baga la inchisoare, anunța Agerpres.Dupa 28 de zile de masuri riguroase de izolare pentru combaterea coronavirusului, Albania se pregateste se relaxeze unele dintre…

- In ziua de 21 Martie 2020, la ora 02:49:53 (ora locala a Romaniei), s-a produs in GREECE-ALBANIA BORDER REGION un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.7, la adancimea de 10km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 167km NV de Patra, 226km S de Tirana, 259km SV de Thessaloniki,…