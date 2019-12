Stiri pe aceeasi tema

- Grupul media Sputnik emite in 33 de limbi și cunoaște la perfecție tradițiile de sarbatoare ale tuturor țarilor lumii. Iata de ce informațiile și felicitarile vor fi atat in rusa, cat și in limbile naționale.

- Maine, 22 decembrie 2019, de la ora 17:00, la Catedrala Arhiepiscopala Majora „Sfanta Treime” va avea loc o seara de rugaciune și colinde, in așteptarea Sarbatorii Nașterii Domnului. Vor intrepreta colinde tenorul Ion Chiciudean, profesor la Liceul de Muzica „Regina Maria” Alba Iulia, soprana Alexandra…

- Guvernul va aproba ca zilele de 27 decembrie si 3 ianuarie sa fie libere pentru angajatii din sistemul bugetar, dar Trezoreria va lucra si in data de 27 decembrie, a anuntat, vineri, premierul Ludovic Orban, in de...

- Zilele de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 ar putea fi declarate zile libere, pentru angajatii din institutiile si autoritatile publice, acestea urmand a fi recuperate pana la 31 ianuarie 2020, potrivit unui proiect de Hotarare.

- In noaptea de Revelion trenurile de metrou vor circula intre orele 00:00 – 1:00 la un interval de 10 minute, iar de la ora 1:00 pana la ora 5:00 la un interval de 20 minute, informeaza Metrorex, potrivit Mediafax.In zilele de 25, 26, 27, 28, 29 decembrie a.c. și 1, 2 ianuarie 2020, pe toate…

- Sarbatorile de iarna bat la ușa. Și copiii, și maturii sunt in așteptarea zapezii, cadourilor și a mesei de sarbatoare, cu toții credem in minuni și le așteptam. Saptamana viitoare, din Piața Marii Adunari Naționale va porni iarași Caravana de Craciun. Și Academia lui Moș Craciun este…