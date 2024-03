Au demarat lucrările de renovare energetică a clădirii Școlii Gimnaziale Nr. 12 Au demarat lucrarile de renovare energetica a cladirii Școlii Gimnaziale Nr. 12 Au demarat lucrarile de renovare energetica a cladirii Școlii Gimnaziale nr. 12. Acesta este primul șantier deschis, din cele 15, privind renovarea cladirilor unitaților de invațamant din municipiul Botoșani. Investiția, in valoare de 7,6 milioane de lei, prevede lucrari de: -reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladiriI și a sistemului de incalzire și furnizare […] Citește Au demarat lucrarile de renovare energetica a cladirii Școlii Gimnaziale Nr. 12 in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

