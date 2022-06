Au crescut costurile pentru tronsonul de autostrada A8 Tg.Neamt-Ungheni Contractul pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate și Proiect Tehnic a fost semnat in aprilie 2021 pentru 58 de milioane lei, cu termen de 12 luni pentru SF și 12 luni pentru Proiect Autorizație Construire respectiv Proiect Tehnic de Execuție. Totuși, contractul nu va fi derulat conform calendarului inițial, CNAIR acordand proiectantului o extensie de 114 zile (4 luni) pentru predarea SF, Consitrans invocand perioada mare de timp, de 6 luni, in care autoritațile locale au trimis informațiile necesare stabilirii variantei de traseu. Proiectantul a cerut o amanare de 8 luni, dar CNAIR a aprobat… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Costel Alexe a precizat dupa o intalnire desfasurata vineri, la Prefectura Iasi, la care au fost prezenti politicieni locali ai PSD, PNL si USR, dar si reprezentanti ai societatii civile, ca este necesar un calendar ferm si asumat din partea guvernului si a CNAIR, astfel incat sa nu fie pierduta finantarea…

- Capetele" Autostrazii Unirii Targu Mureș-Targu Neamț, finanțate prin PNRR vor fi lansate in licitație pentru proiectare și execuție in decembrie 2022, conform calendarului promis de conducerea CNAIR parlamentarilor PSD de Iași. La intalnirea convocata in contextul avertismentelor venite atat din partea…

- Liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, ii cere public ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, sa clarifice termenii de executie pentru autostrada A8 Ungheni - Iasi - Targu Mures, dupa ce in spatiul public au aparut informatii contradictorii privind unele intarzieri aparute la acest proiect,…

- Aversele și vantul puternic de ieri dupa amiaza si aseara au provocat pagube in mai multe zone ale Moldovei. In județul Neamț, pompierii au intervenit pentru degajarea unor copaci doborați de furtuna in zona Dealul Marului, fiind afectat DN15D. De asemenea, au ramas fara energie electrica localitațile…

- Proiectul autostrazii Ploiesti - Pascani (A7) este propus pentru finantare prin PNRR, asta insemnand ca toate licitatiile sa fie lansate pana in vara anului viitor. Se remarca o accelerare pe proiectul autostrazii A7 (Ploiesti - Pascani) si o incetinire pe A8 (Ungheni - Targu Mures)? Asa se vad lucrurile,…

- Toate cele trei licitați pentru loturile de pe sectorul Ploiești – Buzau al A7 au fost contestate. CNSC s-a pronunțat, deja, in unele cazuri, in timp ce procedura atribuirii contractului este inca in derulare. O situație prezentata de Catalin Urtoi, consilierul ministrului Transporturilor,…

- „Cel mai lung tunel din Romania este cu un pas mai aproape de constructie! CNAIR a transmis la ANAP pentru validare documentatia pentru etapa a 2-a a licitatiei Tronsonului Poarta Salajului – Zalau – Nusfalau, care include si Tunelul Meses (Autostrada Transilvania). Prima etapa a licitatiei pentru acest…

- CFR S.A va demara, in regie proprie, un program de reparatii la mai multe linii de cale ferata cu ecartament larg si cu ecartament normal, din statiile de frontiera Vicsani (SRCF Iasi) si Halmeu (SRCF Cluj), a anuntat miercuri ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook. ‘Aceste…