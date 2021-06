Au confirmat! Ioana și Ilie Năstase nu mai divorțează Ioana Nastase (44 de ani) a depus actele de divorț de fostul jucator de tenis Ilie Nastase (75 de ani) pe 2 martie 2021. Trei luni mai tarziu, Ioana a retras cererea de divorț. In ianuarie, Ioana a declarat ca a fost agresata fizic de omul de afaceri. Dupa ce Ioana i-a cerut divorțul lui Ilie, fostul cuplu a continuat sa se vada. Perechea și-a celebrat impacarea in Paris. Au confirmat! Ioana și Ilie Nastase nu mai divorțeaza „Am renunțat la divorț. Mi-am retras cererea saptamana trecuta. In aceste trei luni, Ilie mi-a demonstrat ca nu trebuie sa divorțez. Pentru Ilie a fost o mare surpriza cand… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

