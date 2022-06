Stiri pe aceeasi tema

- Echipa U19 a clubului Inter Milano, antrenata de Cristian Chivu, a castigat, marti, campionatul Primavera, dupa ce a invins, in finala, cu scorul de 2-1 (0-0, 1-1), dupa prelungiri si dupa ce a fost condusa cu 1-0, pe AS Roma, campioana sezonului regulat. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- SCM Politehnica pare sa construiasca o generatie puternica (si) pentru prima echipa. Tinerii alb-violeti antrenati de ibericul Gonzalo Tajuelo s-au impus azi in finala mare a turneului juniori I Valoare cu 36-32 in fata formatiei CSU din Suceava. Timisorenii au condus la pauza cu 18-15 in actul final…

- Romanii au castigat toate finalele turneului de tenis pentru juniori Dr. Oetker Junior Trophy, aceasta fiind cea mai buna participare romaneasca din istoria de peste un deceniu a turneului de la Bucuresti, potrivit site-ului Federatiei Romane de Tenis. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Consilierii PSD au depus, astazi, Proiectul de Hotarare pentru modificarea si completarea HCL 123 2021 privind Regulamentul de organizare si functionare a parcarilor publice, pastrand spiritul amendamentelor propuse de social democrati in 2021 si respinse de actuala administratie.Potrivit unui comunicat…

- Ucraina a caștigat in acest an Eurovision, asta dupa ce orchestra Kalusha a avut cele mai multe puncte din concurs, 631. Mircea Badea are o reacție dura la acest caștig și considera ca premiul a fost dat pe seama razboiului care are loc in Ucraina. El considera ca și la campionatul de fotbal situația…

- Formatia FC Bruges a castigat campionatul Belgiei, duminica, dupa victoria cu scorul de 3-1 din meciul cu Antwerp, din etapa a cincea a play-off-ului. FC Bruges are 49 de puncte, in timp ce echipa de pe locul doi, Union Saint-Gilloise, are 43 de puncte, astfel ca nu mai poate devansa liderul. Pentru…

- Ocnamureșeanul Gianni Crețu a caștigat campionatul Poloniei! Ocnamureșeanul Gianni Cretu a caștigat astazi, cu echipa ZAKSA Kedzierzyn-Kozle meciul cu Jastrzebski Wegiel cu 3-0 (23:25, 17:25, 25:21) in cel de-al patrulea meci de finala PlusLiga din sezonul 2021/2022 și a cucerit titlul de campioana…