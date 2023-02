La 26 septembrie 2022, mai multe explozii subacvatice misterioase produse la circa 80 de metri adancime in Marea Baltica au distrus ambele conducte subacvatice ale Nord Stream 1 care transportau gaze naturale din Rusia in Europa și una dintre conductele Nord Stream 2 (care nu era inca operaționala). Deși oficialii din Statele Unite, NATO și aliații europeni au dat imediat vina pentru atacuri pe Rusia, aceste acuzații nu au fost susținute de dovezi. La cinci luni dupa atacuri, o noua ancheta jurnalistica susține ca SUA s-au aflat in spatele exploziilor din urma cu cinci luni. Atacuri misterioase…