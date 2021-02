Au apărut VACCINURILE FALSE. Cum ne ferim de ele Au aparut primele vaccinuri falsificate, desigur pentru profit. Autoritațile chineze au arestat peste 80 de oameni implicați in producerea a cel puțin 3.000 de doze de vaccin anti-COVID fals. Indivizii au arestați in Beijing și in provinciile Jiangsu și Shandong, acolo unde produceau și vindeau vaccinuri contrafacute. Acum, procurorii ii cerceteaza pentru practicarea ilegala a medicinei și pentru frauda cu vaccinuri, potrivit agenției Xinhua, citata de CNN. De altfel, oamenii legii aflasera inca din septembrie 2020 ca aceștia faceau profituri imense prin umplerea fiolelor cu soluție salina. Prețul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

