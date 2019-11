Au apărut noi informaţii despre prima maşină electrică de la Dacia. Va fi un model foarte scump Renault și-a exprimat intenția de a aduce in Europa modelul electric K-ZE, un SUV citadin entry-level pe care producatorul francez il vede mai degraba integrat in gama Dacia, scrie auto-bild.ro. Așadar, marca autohtona se va lauda in curand cu primul sau model animat exclusiv de baterii. Aceasta ediție ar fi una nemaipomenit de potrivita in contextul actual: pe fondul noilor reglementari europene privind emisiile, producatorul roman de autovehicule are de suferit, vanzarile putand fi afectate considerabil incepand chiar cu 1 ianuarie 2020. In plan exista și scenariul introducerii unei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Avansul celei mai mari piete auto europene s-a datorat redresarii vanzarilor de masini echipate cu motoare diesel si cererii mai ridicate din partea companiilor. Inmatricularile in octombrie 2018 au fost afectate de introducerea procedurilor mai stricte de testare a poluarii (WLTP). Luna trecuta,…

- In ultimii doi ani au tot ajuns in presa informații despre Dacia electrica. Acum, planul ar fi definitivat chiar și cu o perioada de lansare. In același timp, Volkswagen a bagat in producție o mașina electrica noua. Lupta va fi stransa, dar Dacia are un avantaj. Renault se pregatește sa aiba o Dacia…

- Dacia se pregatește sa-și extinda gama cu o oferta electrica, bazata pe un model Renault deja existent. Ultimele informații indica faptul ca prețul estimat inițial nu este fezabil. Renault și-a exprimat intenția de a aduce in Europa modelul electric K-ZE, un SUV citadin entry-level pe care producatorul…

- Ziarul Unirea Dacia electrica: Cat de scump va fi cel mai nou model din gama Dacia se pregatește sa-și extinda gama cu o oferta electrica, bazata pe un model Renault deja existent. Ultimele informații indica faptul ca prețul estimat inițial nu este fezabil. Renault și-a exprimat intenția de a aduce…

- Renault a confirmat la sfarșitul lunii octombrie ca va aduce și in Europa SUV-ul electric K-ZE, care a fost lansat inițial in primavara acestui an exclusiv pentru piața din China. La vremea respectiva, constructorul francez nu a oferit niciun fel de informații suplimentare, insa publicația franceza…

- In urma cu doua saptamani au aparut primele informatii despre o masina Renault electrica mai ieftina de 10.000 de euro. Spre comparatie, cel mai popular model al companiei, in Europa, este Zoe, dar pretul este de aproape trei ori mai mare. Acea masina vehiculata atunci i-a facut pe multi sa se gandeasca…

- Constructorul auto francez Renault, cel care deține Dacia din 1999, va asambla din octombrie doua modele low-cost (Logan și Duster) in Nigeria, intr-un parteneriat cu conglomeratul local Coscharis. Alte doua modele, Kwid și Oroch, vor fi importate din Brazilia. Renault va vinde pe piața din Nigeria…

- Potrivit Reuters : producatorii auto din intreaga lume fac eforturi puternice pentru dezvoltarea de noi stații și rețele de rapide de incarcare pentru mașinile electrice, totul pentru ca acestea sa fie adoptate la o scara cat mai mare și cat mai repede. Totuși in Europa, companiile de energie electrica…