- Mai multe berze negre au fost observate pe doua iazuri din judetul Botosani, au anuntat reprezentantii Serviciului Teritorial Botosani al Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate. Potrivit acestora, pasarile, care au o prezenta mult mai rara in Romania, in comparatie cu berzele albe, au fost…

- Noua filiala din Campeni (ALBA) a Alianței pentru Unirea Romanilor a fost inaugurata de co-președintele George Simion, in prezența a doi preoți. Faptul ca regulamentele Bisericii Ortodoxe nu permit implicarea slujitorilor Domnului in politica a trecut pe plan secund. „Avem punct de contact AUR acasa…

- Alexandru Laurentiu Blaga a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Florin Citu. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Alexandru Blaga este avocat, fost candidat pe listele PNL la Consiliul Local Alba Iulia. la…

- Centralele de apartament ar putea fi interzise in blocurile noi care vor fi construite in Cluj-Napoca. Constructorii ar urma sa asigure centrale termice comune. Municipiul Cluj-Napoca ar putea deveni primul oraș din Romania in care centralele de apartament ar putea fi interzise in blocurile noi. Primarul…

- Primaria generala a Bucureștiului prin primarul general Nicușor Dan ar putea depune sa depuna dosarul de candidatura pentru preluarea in administrare a ariei naturale protejate Parcul Natural Vacaresti, scrie Agerpres. Un proiect in acest sens urmeaza sa fie dezbatut in sedinta de vineri a Consiliului…

- Vremea rea din ultimele 24 de ore a afectat 11 județe din Romania. In toate zonele afectate de manifestarea fenomenelor meteorologice, pompierii au acționat pentru evacuarea apei din 3 curți și 1 subsol, degajarea a 17 copaci și a 4 stalpi de electricitate cazuți pe carosabil, a unor elemente de constrcuție…

- Persoanele fizice care obtin venituri din profesii liberale pot consulta ghidul fiscal care a fost publicat pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor, materialele informative se gasesc in sectiunea Asistenta Contribuabili – Servicii oferite…

