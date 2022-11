Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata nota de plata daca spargi un milion de lei din bugetul local pe cum te duce capul, inclusiv pe chefuri? Un milion de lei plus trei ani de pușcarie. Chiar daca suna a banc, e cat se poate de real și au simțit-o pe pielea lor fostul primar, contabilul și casierul din Lehliu Sat. In urma cu șapte…

- Marcel Ghergu, președintele Chindiei Targoviște, a reacționat dupa protestul jucatorilor echipei lui Toni Petrea. Din cauza restanțelor, fotbaliștii formației din Targoviște au refuzat sa se antreneze joi, la reunirea echipei, dupa pauza cauzata de intrerupere Ligii 1. ...

- Un „protestatar” care se vinde partidului Șor a oferit mai multe informații despre sumele acordate participanților la protest, cand sunt oferiți banii, dar și de ce accepta sa participe la astfel de intruniri. Intrebat cum se descurca cei de la guvernare, barbatul a marturisit ca duminica are de gand…

- Piața chiriilor a suferit modificari neașteptate anul acesta, dupa doi ani in care a fost aproape inghețata. Refugiații ucraineni ajunși in țara noastra, care primesc decontari din partea statului roman cu bani europeni au influențat prețul pieței care s-a și dublat in cateva luni. Pentru ca o familie…

- Dupa ce a inceput sa piarda la rand procesele intentate de proprietarii din zonele fiscale A și B, incadrați cu tot terenul deținut la „Curți construcții”, Primaria schimba abordarea. Primarul Birta: intanța nu a zis ca masura e deficitara, ci modul de implementare.

- Cum comentați ultimele meciuri ale CS Mioveni; ma refer la infrangerea cu Chindia, scor 1-0, la victoria din Cupa cu Oțelul, scor 1-0 și la egalul de acasa cu Botoșani, scor 0-0? – Cred ca din fiecare meci puteam scoate mai mult și ma refer la meciurile din campionat. In ultima partida, cea cu FC […]

- O primarie din Bihor a decuplat ilegal școala de la apa și refuza s-o rebranșeze deși e obligata prin sentința judecatoreasca, scrie ziarul local Ebihoreanul. Din aceasta cauza directoarea școlii a spus ca cel mai probabil elevii nu vor putea incepe școala luni, 5 septembrie. Școala din comuna Lugașu…

- REȘIȚA – Pentru acces facil la munte, primarul Reșiței vrea legatura rutiera intre Valea Țerovei și cartierul Stavila. Concret, este vorba despre un tunel de aproximativ 800 m lungime, care ar porni din zona fostei uzine cocsochimice, pe sub Dealul Crucii și stația de tratare a apelor, pentru a ieși…