Au ajuns urșii în Vaslui! Autoritățile sunt în alertă Autoritatile din Vaslui au emis duminica dimineata un mesaj RO-Alert, dupa ce un urs a fost observat in zona industriala a municipiului. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui, duminica dimineata a fost semnalata prezenta unui urs in zona industriala a municipiului Vaslui. Animalul a fost zarit in cartierul Rediu, pe dealul aflat vizavi de fostul IAMC Vaslui, conform mentiunilor ISU. In zona au fost deplasate echipaje ale Jandarmeriei Vaslui si o ambulanta tip B2. Locuitorii au fost sfatuiti sa pastreze distanta fata de animal si sa nu incerce sa il fotografieze ori sa il… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- O autocisterna plina cu motorina a intrat in coliziune cu un autocamion, din cisterna scurgandu-se motorina pe carosabil.O cisterna incarcata cu 23 tone motorina a fost implicata, marti dimineata, intr-un accident rutier care s-a produs in municipiul Barlad, la iesirea spre Tecuci, la fata locului fiind…

- O cisterna incarcata cu 23 tone motorina a fost implicata, marti dimineata, intr-un accident rutier care s-a produs in municipiul Barlad, la iesirea spre Tecuci, la fata locului fiind scurgeri de combustibil pe carosabil. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui, in evenimentul rutier…