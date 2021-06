Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 17 iunie, la ora 16.55, polițiștii din Baia Mare, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta i-a sustras un autoturism din fata imobilului de domiciliu. La fața locului, polițiștii au identificat apelantul ca fiind un barbat de 38…

- Un tanar, de 36 de ani, din Novaci, a ajuns in arestul IPJ Gorj, dupa ce la finalul saptamanii trecute ar fi amenințat doua femei cu moartea. Polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au fost sesizați de catre o femeie de 32 de ani, din orașul Novaci, cu privire la faptul ca are un conflict cu concubinul…

- Trei tineri din Cugir, REȚINUȚI de polițiști, dupa ce ar fi furat mai multe sticle de bauturi alcoolice dintr-un supermarket Polițiștii din Cugir au reținut trei tineri care sunt cercetați pentru furt. Aceștia ar fi sustras mai multe sticle cu bauturi alcoolice, din incinta unei societați comerciale.…

- Luni, polițiștii din Șomcuta Mare au identificat doi tineri de 19 respectiv 21 de ani, ambii din oraș, care ar fi comis un furt saptamana trecuta. In fapt, in data de 4 mai, polițiștii au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca in jurul orei 14.00, in timp ce se afla in gradina imobilului…

- Și-a agresat fosta concubina și nu a lasat-o sa paraseasca locuința: Ordin de protecție provizoriu și arest pentru 24 de ore pentru un barbat din Teiuș Un barbat de 34 de ani din Teiuș a fost reținut de catre polițiști, pentru 24 de ore, dupa ce ar fi impiedicat-o pe fosta concubina sa paraseasca locuința…

- Polițiștii buzoieni au fost sesizati de catre o persoana, despre faptul ca a fost victima unui furt. Imediat dupa sesizare, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Buzau, au efectuat cercetari, iar la scurt timp au identificat principalul banuit de comiterea faptei, fiind…

- Polițiștii de la Sectia de politie rurala Smeeni au fost sesizați prin apel SNUAU 112 de catre un barbat in varsta de 40 de ani, din Scutelnici, cu privire la faptul ca in aceeași seara, un tanar ar patruns in locuința unei vecine și ar fi amenințat-o cu acte de violența pentrua obține o suma de bani.