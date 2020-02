Atunci când arheologii urmează indiciile: A fost găsit ROMULUS? Potrivit mitologiei romane, gemenii Romulus si Remus, copii ai zeului Marte si ai preotesei Rhea Silvia, au fost separati de mama lor din ordinul bunicului lor, regele Numitor. Abandonati intr-un cos pe fluviul Tibru, ei au fost gasiti de o lupoaica care i-a alaptat. Deveniti adulti, ei decid sa infiinteze un oras pe locul unde si-au petrecut copilaria. Dar, intr-o lupta pentru a stabili cine sa domneasca si cum sa se numeasca orasul, Romulus il ucide pe... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu-Tariceanu a fost prezent sambata la Școala de Iarna a tinerilor din ALDE și i-a sfatuit pe aceștia sa nu-și abandoneze profesia, pentru a nu deveni dependenți de funcția...

- Descoperirea a creat controverse printre experți. In timp ce unii sunt convinși ca sarcofagul aparține fondatorului Romei, alții pun la indoiala ideea ca cei doi frați chiar sa fi existat vreodata. Sarcofagul gasit dateaza din secolul al VI-lea. Potrivit legendei, Romulus a fondat orașul dupa…

- Descoperirea este considerata "excepționala" de arheologi. Ceea ce ar putea fi mormântul lui Romulus, regele fondator al Romei, a fost prezentat pentru prima oara publicului vineri, la Roma, scrie AFP.Situl era cunoscut de specialiști, și în special de italianul Giacomo…

- Arheologii au prezentat vineri descoperirea ''uimitoare'' a unui templu subteran datand din secolul VI i.Hr. care ar putea contine cavoul primului rege al Romei, informeaza DPA. Templul este inchinat lui Romulus care, potrivit legendei, a intemeiat Roma impreuna cu geamanul…

- Echipa de arheologi care lucreaza in parcul din Colosseum a anuntat ca a descoperit mormantul lui Romulus, fondatorul mitologic al Romei, dupa un an de cautari. Arheologii au descoperit un sarcofag intr-o camera, sub fostul Deal al Capitoliului, in timpul sapaturilor din sectorul fostului Forum roman.…

- Arheologii care lucreaza in parcul din Colosseum a anuntat ca a descoperit mormantul lui Romulus, fondatorul mitologic al Romei, potrivit Le Figaro.Descoperirea va fi prezentata vineri reprezentantilor presei, potrivit agentiei italiene Ansa. O "descoperire exceptionala", potrivit directoarei…

- Descoperirea la Ierusalim a unei mese cantar din secolul I i.Hr. care era folosita pentru cantarirea vinului sau a uleiului ofera indicii ca aici ar fi putut exista in urma cu peste 2000 de ani o piata din care se aprovizionau pelerinii in drumul lor spre al Doilea Templu, relateaza luni EFE.…

- Orasul Hasankeyf, situat in sud-estul Turciei, traversat de Tibru, este amenintat de constructia unui baraj hidraulic gigant. In ciuda protestelor aparatorilor antichitatilor arheologice din sit si ale locuitorilor din regiune, lucrarile au inceput. Si deja numeroase distrugeri sunt iremediabile,…