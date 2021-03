Atmosfera se răcește treptat Vineri, atmosfera e in general inchisa. Soarele rasare la ora 06:58. Temperaturile continua sa scada, iar spre seara vor veni și ploile. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari. La munte va ninge, iar vantul va sufla tare. Soarele apune la ora 18:21. Valorile minime se vor incadra intre 1 și 4 grade, iar cele maxime intre 10 și 12 grade. Sambata, valoarea temperaturilor se vor injumatații. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

