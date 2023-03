Atmosfera se anunță însorită Luni, cerul va fi mai mult senin. Soarele rasare la ora 06:44. La noapte și in prima partea zilei temperaturile vor fi modeste, ceața in zonele joase, dar treptat, odata cu dispersarea norilor, temperaturile vor deveni mai prietenoase. Vantul va sufla slab spre moderat cu intensificari in zonele montane, unde temperaturile se vor menține negative. Soarele va apune la ora 18:31. Minimele se vor incadra intre 0 și 2 grade, iar maxima zilei va urca spre 11 grade. Marți, temperaturile se vor situa peste media perioadei. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi valorile termice se vor situa cu mult peste normele perioadei in toate regiunile. Cerul va avea innorari, mai ales din orele amiezii, cand ploile vor avea si caracter de aversa, iar cantitatile de apa vor depasi 20 l/mp, cu o probabilitate mai mare in sud-vestul țarii, unde vor fi si descarcari…

- Joi, cerul va fi variabil. Soarele rasare la ora 07:16. Temperaturile se mențin peste media acestei perioade, dar spre seara norii vor acoperi cerul. La primele ore ale dimineții, in zonele joase este posibil sa se formeze condițiile de ceața. La munte, cerul este cețos și noros. Vantul va sufla…

- Marți, cerul va fi variabil. Soarele rasare la ora 07:31. Valorile termice se vor apropia de cele normale datei din calendar. Peste noapte temperaturile vor fi cu minus, dar spre amiaza vor deveni pozitive. Dimineața se va forma chiciura. Vantul va sufla cu intensificari in zonele montane, unde la…

- Miercuri, cerul va fi variabil spre senin. Soarele rasare la ora 07:56. Temperaturile nocturne vor cobori sub pragul de ingheț, iar peste zi nu vor urca mai mult de doua, trei grade, cu plus. La munte, se vor inregistra temperaturi negative, dar nu va ninge. Vantul va sufla slab spre moderat,…

- Luni, temperaturile se mențin calde, in zona noastra. Soarele rasare la ora 7:58. Cerul va fi variabil spre senin, in a doua parte a zilei, iar la munte va ninge in aceasta noapte și in primele ore ale dimineții. Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari in zonele inalte. Soarele va…

- Marți, temperaturile nocturne sunt scazute. Soarele rasare la ora 08:03. Dimineața, izolat va fi ceața, iar peste zi, cerul va fi mai mult senin și valorile termice vor urca ușor. La munte, vremea va fi frumoasa cu temperaturi negative. Vantul va sufla slab la moderat. Soarele va apune la ora 16:48.…

- Luni, atmosfera va fi placuta. Soarele rasare la ora 08:03. Pe timpul nopții valorile termice vor fi negative, iar pe timpul zilei vor urca doar cateva grade peste zero. Cerul se va insenina treptat, dar posibil ca in unele zone sa se lase ceața. La munte e frig, senin in prima partea a zilei, apoi…

- Miercuri, dupa orele amiezii se va incalzi. Soarele rasare la ora 07:59. In prima parte a zilei temperaturile se mențin negative. Spre amiaza se va incalzi, iar mercurul in termometre va urca peste zero grade. Vantul va sufla slab și moderat cu intensificari pe creste, unde atmosfera va fi senina,…