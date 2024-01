Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Vatra Dornei și Fundația Culturala ”Dorna Dorului” invita cetațenii și turiștii la finalul lunii decembrie la o noua ediție a celui mai frumos Festival de Datini și Obiceiuri de Iarna: ”PORNITI PLUGUL, FEȚI FRUMOȘI!” – ediția a XXVI-a. Vor participa ansambluri artistice reprezentative…

- Aur și de doua ori argint la Memorialul „Valentin Galcinschii” Un grup de atleți de la Liceul cu Program Sportiv și CSM Focșani 2007 au participat sambata, 16 decembrie, la a 5-a ediție a Memorialului „Valentin Galcinschii”, competiție internaționala care a avut loc la Manejul de atletica ușoara din…

- Voleibaliștii de la LPS Suceava au caștigat și partidele cu numarul doi din faza a doua a Campionatelor Naționale sub 17 și sub 19 ani. Voleibaliștii de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, antrenați de Bogdan Macsim și Tudor Orașanu, s-au calificat de pe primul loc la turneele semifinale pentru Juniori…

- Sportivii de la CSS ”Constantin Istrati” Campina, club coordonat de Mihaela Marin, au participat in acest week-end la Concursul Memorial "Maria Hagima și Costel Sava" - Bacau, un ultim concurs pentru atleții juniori pe anul 2023, dar și un concurs de verificare a pregatirii pe care atleții campineni…

- In aceasta saptamana s-au stabilit echipele calificate in optimile de finala ale Cupei Romaniei – faza județeana. Rezultate inregistrate in aceasta saptamana: Dream Team Ipotești – Minerul Iacobeni 3-3 (5-6, d.p.) Sporting Siminicea – Juniorul Salcea 0-12 Juniorul Falticeni – Bradul Vama…

- Atleții suceveni au avut o comportare foarte buna la Cupa Romaniei la cros, competiție care s-a desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute, in padurea Rediu, de langa Botoșani. CSM Dorna Vatra Dornei a punctat la aceasta competiție prin sportiva Claudia Costiuc, care a urcat pe cea mai inalta treapta…

- Orașul Gaești a gazduit Cupa Gaești la Karate, ca de fiecare data, administrația locala condusa de primarul Gheorghe Grigore a susținut evenimentul sportiv. Tinerii sportivii care au urcat pe podium au fost premiați. „Sala sporturilor din orașul nostru a fost gazda Cupei Gaești la Karate. Tinerii sportivii…