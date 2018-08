Stiri pe aceeasi tema

- Elena Panturoiu, una dintre principalele sperante ale delegatiei Romaniei la Campionatele Europene de atletism din Berlin, a indeplinit astaz baremul de calificare pentru finala la triplusalt, dupa ce a izbutit o incercare de 14.20, informeaza Prosport. Ea va concura pentru ...

- In aceste zile (7-12 august), la Berlin, pe Stadionul Olimpic se afla in plina desfașurare Campionatele Europene de Atletism in aer liber, competiție ajunsa la a 24-a ediție. Din pacate, singurul atlet al Brașovului prezent in concursul din Germania nu a izbutit, in ciuda așteptarilor, sa se califice…

- Portugheza Ines Henriques si-a confirmat statutul de campioana mondiala la Londra in 2017, unde proba de 50 km mars feminin a fost disputata pentru prima oara la o mare competitie, adjudecandu-si medalia de aur la Campionatele Europene de atletism 2018 de la Berlin. Henriques, in varsta de 38 de ani,…

- Albaiulianca Ana Rodean (CS Unirea Alba Iulia și CSU Reșița) face parte din delegația Romaniei prezenta la Campionatele Europene de atletism in aer liber de la Berlin, ce va debuta maine in capitala Germaniei și va dura pana duminica, 12 august. Sportiva din Cetatea Marii Uniri, in varsta de 34 de ani…

- București, 1 august: Romania este reprezentata la Campionatele Europene de aer liber de cei mai buni atleți ai momentului. Una dintre cele mai numeroase delegatii de atletism la un campionat european din ultimii ani poarta sperantele Romaniei la medalie. 36 de atleți (18 la masculin și 18 la feminin)…

- 36 de atlei (18 la masculin i 18 la feminin) ne vor reprezenta la cea dea 24a ediie a Campionatelor Europene în aer liber programate s se desfoare în perioada 712 august la Berlin. Organizatorii Campionatelor Europene de aer liber de la Berlin promit anul acesta un spectacol de anvergur pr...

- Atletul francez Christophe Lemaitre, medaliat cu bronz in proba de 200 m la Jocurile Olimpice 2016 de la Rio, va rata Campionatele Europene in aer liber de la Berlin, din luna august, dupa ce a suferit o ruptura musculara la piciorul drept, informeaza agentia EFE. Lemaitre s-a accidentat…