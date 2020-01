Atleta neozeelandeza Valerie Adams, campioana olimpica la aruncarea greutatii la Beijing si Londra, a realizat sambata baremul de calificare pentru JO 2020 de la Tokyo, unde va participa la a cincea ei olimpiada, relateaza EFE. Dupa o pauza competitionala de doi ani, in care a nascut al doilea copil in martie 2019, Adams, 35 ani, a revenit pe pista cu prilejul unui concurs local si a avut doua aruncari de 18,55 m respectiv si 18,65 m, peste baremul de calificare de 18,50 m. ''Acum 20 de luni am concurat ultima oara, asa ca am avut de parcurs un drum lung si am avut o calatorie pasionanta.…