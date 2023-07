Stiri pe aceeasi tema

- Perechea romana Gabi Adrian Boitan/Bogdan Pavel s-a calificat, vineri, in finala de dublu a turneului de tenis Concord Iasi Open (ATP Challenger 100), dotat cu premii totale de 118.000 de euro, dupa retragerea cuplului Dragos Nicolae Madaras (Suedia)/Brandon Walkin (Australia), din cauza accidentarii…

- Romania a deplasat o delegatie de 20 sportivi (8 baieti si 12 fete) la Campionatele Europene Under-23 de la Espoo (Finlanda), care se desfasoara intre 12 si 16 iulie, potrivit Agerpres.La ultima editie, din 2021, la Tallinn, niciun sportiv tricolor nu a reusit sa urce pe podium, cele mai bune clasari…

- La mijlocul acestei saptamani in Finlanda, la Espoo, se vor desfașura Campionatele Europene de tineret (U23) de atletism. Competiția programata se afla la a XIV-a ediție. Din echipa Romaniei fac parte și doua sportive din Campulung Moldovenesc, Madalina Sirbu și Talida Sfirghiu. Sportivele sunt pregatite…

- Tenismenul Petru-Alexandru Luncanu (34 de ani) a fost suspendat pe o perioada de cinci ani pentru multiple incalcari ale Programului Anticoruptie din Tenis (TACP). Cazul a fost judecat de ofiterul independent de audieri anticoruptie Raj Parker, care a mentinut cinci din cele cinci acuzatii formulate…

- REȘIȚA – Dupa ce Daria Grigoroiu și Cristian Roiban au stralucit la Campionatele Internaționale de Atletism ale Romaniei, caștigand fiecare cate o medalie de aur, cei doi sportivi reșițeni și-au confirmat din nou valoarea! In perioada 10-11 iunie, tot in municipiul București, s-a desfașurat etapa a…

- Sportivul roman Radu Nitu a cucerit medalia de aur in proba individuala de sabie, marti, la Campionatele Europene de scrima Under-23 de la Budapesta, dupa ce l-a invins in finala cu 15-13 pe conationalul Alexandru Zmau, medaliat cu argint, potrivit Agerpres. CITESTE SI Tenis de masa: Bernadette…

- Pilotul roman Simone Tempestini s-a clasat pe locul 8, duminica, in Raliul Poloniei, etapa a treia a Campionatului European de Raliuri (FIA ERC), in timp ce fratii Norbert si Francesca Maior au obtinut cea mai buna clasare din cariera lor, un loc 2 in topul juniorilor, potrivit unui comunicat remis…