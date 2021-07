Stiri pe aceeasi tema

- Romania (Robert Sebastian Birsa, Marius Gabriel Tone, Alin Ionut Anton, Cristian Nicusor Roiban) a ocupat locul 5 in finala probei masculine de stafeta 4x100 m, duminica, la Campionatele Europene de atletism Under-23 de la Tallinn (Estonia), cu timpul de 40 sec 15/100. Tricolorii au obtinut un timp…

- La cea de-a 13-a ediție a Campionatelor Europene de atletism rezervate tineretului, gazduita la Tallinn (Estonia), trei atleți romani au concurat in prima zi a finalelor: Mihai Sorin Dringo (CSU-CSM Oradea, antrenor Robert Olah) și Mihai Cristian Pislaru (CSA Steaua București, antrenor Robertino Tanase),…

- Campionatele Europene de atletism pentru tineret (U23) sunt gata de start! De astazi, la Tallinn, in Estonia, incepe cea mai importanta competiție a sezonului pentru tineretul european, iar printre sportivii participanți la cea de-a 14-a ediție se va numara și Marina Baboi. Atleta buzoiana este parte…

- La sfarșitul acestei saptamani, sambata și duminica, stadionul Cluj Arena va fi gazda Campionatului European de Atletism pe Echipe Liga 1. Din lotul feminin cu care Romania se va prezenta la aceasta competiție face parte și campulungeanca Talida Sfarghiu, o sportiva de mare perspectiva, care va ...

- In weekend-ul 19-20 iunie, Cluj Arena va fi gazda Campionatului European pe echipe Liga 1 la Atletism. La competiție vor participa 13 țari din Europa, respectiv Cehia, Belarus, Belgia, Elveția,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Campioana de la CSM Focșani 2007 va concura in proba de 3000 metri plat Claudia Prisecaru, eleva profesorului Cristian Orza, va reprezenta Romania in proba de 3000 metri plat a Campionatului European pe echipe la atletism, primul eveniment de pista european gazduit vreodata in țara noastra…

- Orașul ceh Podebrady gazduiește duminica, 16 mai, intrecerile Campionatului European de marș pe echipe pentru seniori. La startul competiției, s-au inscris 212 sportivi din 25 de țari, iar șapte dintre ei sunt din Romania. Federația Romana de Atletism trimite in Cehia o delegație formata din șapte sportivi…

- Federația Romana de Atletism a pus in vanzare primele bilete virtuale pentru Campionatul European de Atletism pe echipe – Liga I, competiție sportiva de inalt nivel gazduita in premiera de