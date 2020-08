Jamaicanul Usain Bolt, fostul star al atletismului mondial, este pozitiv la coronavirus, a anuntat agentul sau, marti, la postul CNN, confirmand astfel informatia prezentata cu o zi inainte de presa, asigurand totodata ca octuplul medaliat cu aur olimpic, aflat in carantina, "nu resimte niciun simptom", relateaza AFP.



"Testul Covid-19 este pozitiv, dar Usain nu resimte niciun simptom", a scris Ricky Simms, agentul lui Bolt, intr-un mail trimis postului american de televiziune.



Luni, fostul atlet a anuntat pe Instagram ca a intrat in carantina in asteptarea rezultatului…