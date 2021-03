Stiri pe aceeasi tema

- Pe durata semestrului al II-lea, la Facultatea de Științe, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, se organizeaza pentru studenți proiectul – curs facultativ „Programare orientata pe obiecte in PHP și Drupal CMS”- ediția a III-a. Proiectul se realizeaza la inițiativa companiei Softescu si beneficiaza…

- In aceasta saptamana, la Torun, in Polonia, se vor desfașura Campionatele Europene de atletism in sala pentru seniori. Delegația Romaniei este formata din 15 sportivi, trei dintre aceștia reprezentand județul Bacau. Astfel, Gabriel Bitan (foto) și Alin Ionuț Anton sunt legitimați la CSM Onești, in timp…

- Petronela Simiuc va reprezenta CSM Bacau la Campionatul European de sala care va avea loc saptamana viitoare, la Torun, in Polonia. Stabilita de mai multa vreme in Statele Unite ale Americii, unde și-a terminat studiile universitare și post-universitare, Simiuc a obținut calificarea la Europenele de…

- Jurnal de Romania, Jurnal de Bacau. Jurnal de Teatru. Jurnal de actor. In prima saptamana a lunii martie 2021, Teatrul Municipal „Bacovia” va avea premiera spectacolului „Jurnal. Bacau”, o producție de teatru – documentar, multimedia, care face parte din proiectul „Jurnal de Romania” al regizoarei Carmen…

- De marți noaptea, in Romania a intrat in funcțiune un nou instrument pentru a-i prinde pe lotri. Pe hoții de lemn. SUMAL 2.0 pe numele lui electronizat e noul sistem. Guvernanții spun ca e o minune: cel mai important sistem de urmarire a materialului lemnos, care elimina camioane de documente cerute…

- Dupa mai multe saptamani de negocieri, timp in care Polonia și Ungaria au blocat aprobarea lor, cadrul financiar multianual 2021-2027 & pachetul NextGen EU au fost, in sfarșit, aprobate. La capatul unui an complicat, in care pandemia a facut ca votul de la distanța și tele-munca sa fie regula, nu excepția,…

- Naționala de handbal feminin a Romaniei continua sa surprinda, dar in sens negativ, la Campionatul European din Danemarca. A pierdut pana acum toate meciurile pe le-a disputat, cu o singura excepție, victoria cu Polonia, una dintre cele 4 formații care deja au fost eliminate de la turneul final. In…

- Adi Vasile (38 de ani), antrenorul celor de la CSM București, a laudat prestația Cristinei Laszlo (24 de ani), din Romania - Polonia 28-24, de la Campionatul European de handbal feminin. Romania - Polonia, detalii AICI!Programul, rezultatele și clasamentele de la Campionatul European de handbal feminin pot…