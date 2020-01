Atletico a eliminat-o pe Barca! Supercupa Spaniei, afacere madrilenă Atletico Madrid s-a impus cu scorul de 3-2 in fața Barcelonei in semifinala a doua din Supercupa Spaniei . Partida a fost susținuta in aceasta seara pe stadionul „King Abdullah Sports City“ din Jeddah (Arabia Saudita). Toate golurile au fost marcate in repriza secunda. Madrilenii au deschis scorul prin Koke (’46), apoi catalanii au egalat prin Leo Messi (’51) și chiar au intrat in avantaj prin Griezmann (’63). Impulsionata de pe margine de „Cholo“ Simeone, Atletico a intors spre final soarta jocului. Alvaro Morata a egalat dintr-un penalti (’81), iar Correa, dupa un assist al lui Morata, a pecetluit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SUPERCUPA SPANIEI 2020. Atletico Madrid a reușit sa deschida scorul imediat dupa inceperea parții secunde, cand Koke, care de-abia intrase pe teren in locul lui Herrera, a reușit sa-l invinga pe Ter Stegen. Dupa cinci minute, Messi a luat pe cont propriu o acțiune in interiorul careului și a șutat…

- FC Barcelona si Atletico Madrid se intalnesc astazi, de la ora 21.00, in Arabia Saudita, in cel de-a doua semifinala din Supercupa Spaniei . Barcelona este deținatoarea trofeului, pe care l-a caștigat anul trecut la Tangier, in Maroc, dupa 2-1 cu Sevilla. In total, catalanii au adunat 13 trofee, iar…

- Derbiul catalan dintre FC Barcelona și Espanyol Barcelona (ultima clasata in LaLiga ) s-a incheiat la egalitate, scor 2-2, in etapa a 19-a din campionatul Spaniei. Momentul cheie al jocului s-a produs in minutul 75, cand Frenkie de Jong a fost eliminat pentru cumul de cartonașe. Din acel moment, gazdele…

- Espanyol și Barcelona se intalnesc astazi intr-un meci din etapa a 19-a din La Liga, de la ora 22:00. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. LIVE » ESPANYOL - BARCELONA Echipele probabile: Espanyol: Diego Lopez - Javi Lopez, Bernardo, David Lopez,…

- FC Barcelona a obtinut miercuri seara o victorie extrem de importanta in grupa F din Liga Campionilor. „Catalanii” si-au asigurat un loc in optimile celei mai importante competitii europene dupa ce a trecut de Borussia Dortmund cu scorul de 3-1. Golurile Barcelonei au fost marcate de Suarez (’29), Messi…

- Mijlocașul chilian, Arturo Vidal, a atras un val de reacții dupa ce a declarat ca nu este fericit la Barcelona. Jucatorul in varsta de 32 de ani este nemulțumit de faptul ca tehnicianul blaugrana, Ernesto Valverde, nu il folosește mai des in "primul 11", scrie Mediafax.Pep Guardiola, fostul…

- Formatia FC Barcelona a invins, marti, pe teren propriu, echipa Real Valladolid, scor 5-1, in etapa a XI-a a campionatului Spaniei. Messi a marcat doua goluri si a dat doua pase decisive.Lionel Messi a punctat in minutele 34 si 75 si a pasat decisiv la reusitele lui Vidal ("29) si Suarez ("77). Pentru…

- ​Barcelona și-a încântat fanii de pe Camp Nou cu o victorie spectaculoasa în fața celor de la Valladolid, scor 5-1, în etapa a 11-a din La Liga. Omul meciului a fost Lionel Messi, care a marcat de doua ori și a oferit doua pase decisive. Barcelona a punctat prin Lenglet…