Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care se afla in Argentina pentru a disputa un meci demonstrativ in compania norvegianului Casper Ruud, a afirmat ca Lionel Messi si colegii sai din nationala "albiceleste" raman in continuare printre favoritii Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, in ciuda esecului suprinzator…

Reprezentativa Argentinei a fost invinsa, marti, cu scorul de 2-1, de selectionata Arabiei Saudite, intr-uun meci din Grupa C a Cupei Mondiale din Qatar, potrivit news.ro.Argentinienii au condus cu 1-0, prin golul marcat in minutul 10 de Lionel Messi, din penalti.

Naționalele de fotbal din Statele Unite ale Americii și Țara Galilor au terminat luni seara la egalitate, scor 1-1, in grupa B a Cupei Mondiale din Qatar.

- Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar, care are loc intre 20 noiembrie și 18 decembrie, poate oferi o platforma unica pentru pace in Ucraina, a transmis Giani Infantino, președintele FIFA, intr-un discurs susținut marți in marja reuniunii G20 din Indonezia, relateaza Reuters . „Apelul meu catre voi…

- Primul meci de la Cupa Mondiala din Qatar este aproape de start, urmand aproape o luna cu o mulțime de partide la cel mai inalt nivel. In acest context, Unibet a lansat deja o provocare extrem de interesanta, la care se poate caștiga un premiu fabulos de 500.000 RON. Mecanismul este simplu, chiar fara…

- Mai multe orașe importante din Franța, printre care Lille, Strasbourg și Bordeaux, au declarat ca nu vor organiza fan zone și nu vor monta ecrane gigantice in aer liber pentru a viziona meciurile de la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, in semn de protest fața de problemele ecologice și umanitare.…

Fiecare jucator german va primi un premiu de 400.000 euro daca va selectionata lor va castiga Cupa Mondiala 2022 din Qatar, a anuntat Federatia germana de fotbal (DFB), care a stabilit bonusurile echipei pentru participarea la turneul final, conform Reuters.