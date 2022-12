Stiri pe aceeasi tema

- In episodul cu numarul 15, din data de 17 decembrie 2022, a emisiunii "Te cunosc de undeva", Sezonul 18, Connect-R și Shift s-au transformat in Puff Daddy & Sting. Cei doi concurenți au facut senzație, interpretand piesa "I'll Be Missing You".

- In aceasta seara, in episodul cu numarul 14, din data de 10 decembrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 18, Emi și Cuza s-au transformat in Andrea Bocelli și Helene Segara și au interpretat piesa ”Vivo per lei”. Ozana Barabancea, dar și ceilalți jurați au fost impresionați de momentul…

- Cu toții știm ca fiecare ediție de la Te cunosc de undeva reușește sa ne surprinda placut. Iata cine a caștigat cea de-a unsprezecea ediție din sezonul 18 al emisiunii. Puțini se așteptau, pentru ca este prima lor victorie. Au meritat, mai ales pentru ca au avut un moment spectaculos.

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul zece, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 18, Feli și Nicolai Tand s-au transformat in Tom Jones și au interpretat piesa ”It's not unusual”. La finalul prestației celor doi, reacțiile juraților au fost pe masura.

- In ediția de astazi, cea cu numarul 6, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 18, Connect-R și Shift s-au transformat in Shaggy și Rayvon și au interpretat piesa ”In The Summertime”. Juriul a fost impresionat de show-ul pe care cei doi artiști l-au pus in scena, iar Andreea Balan le-a spus ca aceasta…

- Cea de-a patra ediție a emisiunii Te cunosc de undeva a fost una dintre cele mai spectaculoase de pana acum. Concurenții au avut transformari din ce in ce mai surprinzatoare, iar progresul lor se vede de la o ediție la alta. Deși au fost multe prestații incredibile, caștigatorii emisiunii sunt doar…

- Connect-R și Shift s-au transformat in The Wheater Girls și au facut un show incendiar. Au cantat piesa "It's Raining Men" in cea de-a patra ediție a emisiunii Te cunosc de undeva. Cum au comentat jurații interpretarea lor.

- In ediția din aceasta seara, Emilian și Wrs au avut parte de un moment inedit la Te cunosc de undeva. Cei doi s-au transformat in Beyonce și au demonstrat ca sunt talentați și pot face fața tuturor provocarilor. Iata cat de bine s-au descurcat!