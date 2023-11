Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi (36 de ani) a primit luni al 8-lea Balon de Aur. Iar sponsorul tehnic, Adidas, i-a pregatit un cadou special. Imediat dupa decernarea trofeului, Adidas a publicat ședința foto speciala pe care Lionel Messi a realizat-o. Sponsorul argentinianului i-a oferit un cadou inedit: 8 inele de aur,…

- Lionel Messi este unul dintre cei trei finalisti pentru premiul MLS Newcomer of the Year, desi a jucat doar sase meciuri in campionat pentru Inter Miami, informeaza AFP, potrivit news.ro.Argentinianul in varsta de 36 de ani a castigat Leagues Cup cu noua sa echipa, o competitie in care s-au infruntat…

- Atlanta United l-a luat peste picior pe Lionel Messi (36 de ani) dupa ce a invins echipa argentinianului, Inter Miami, cu 5-2. Sud-americanul nu a jucat, confruntandu-se cu probleme musculare, dar a fost principala ținta a ironiilor. Noaptea trecuta, Inter Miami a pierdut sever la Atlanta, 2-5, intr-un…

- Neinvinsa in 12 meciuri de la sosirea lui Lionel Messi, in iulie, Inter Miami a suferit sambata prima infrangere. Insa fostul jucator al FC Barcelona si PSG a absentat din cauza unei "oboseli musculare" pentru acest meci din MLS impotriva formatiei Atlanta United, pierdut, scor 2-5, conform news.ro.In…

- Lionel Messi, 36 de ani, a achiziționat o proprietate de 1.600 de metri patrați in Fort Lauderdale. Conacul are doua pontoane de cate 51 de metri, piscina, sala de gimnastica, spa, bucatarie in stil italian și e la 8 kilometri de stadionul lui Inter Miami. Lionel Messi nu pierde deloc timpul in Statele…

- Extrema dreapta a celor de la Inter Miami, Lionel Messi (36 de ani), a marcat in victoria obținuta de trupa din Florida pe terenul celor de la New York Red Bulls, scor 2-0, intr-o partida din MLS, campionatul nord-american. Lionel Messi marcase pana acum pentru Inter Miami in Leagues Cup și in US Open…

- Lionel Messi a devenit duminica cel mai decorat fotbalist din istorie. Argentinianul a cucerit Leagues Cup alaturi de Inter Miami și a ajuns la 44 de trofee in cariera. Barcelona nu a trecut peste acest moment și i-a transmis un mesaj superb lui Leo Messi.