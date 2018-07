Stiri pe aceeasi tema

- Iata la ce sa fii atent cand calatoresti cu avionul. 1. Nu-ti da cu parfum Anumite mirosuri pot deranja oamenii, de aceea este indicat sa nu iti dai cu parfum cand zbori cu avionul. Pot fi pasageri care sufera de astm sau care au diverse alergii, iar parfumul tau ii poate irita.…

- Portarul nationalei Frantei, Hugo Lloris, a fost pe punctul de a inghiti o libelula, vineri, la meciul cu Uruguay, din sferturile de finala ale Cupei Mondiale.Incidentul a avut loc in minutul 17 al partidei de la Nijni Novgorod. Dupa o repriza, Franta conduce cu 1-0, golul fiind marcat de…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Galati, Costel Fotea, a semnat luni, alaturi de directorul Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud-Est, Luminta Mihailov, contractul de finantare pentru proiectul ‘Cresterea eficientei energetice pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ‘Sf. Apostol Andrei’ Galati’,…

- Din cele aproape 7,5 milioane de gospodarii din Romania, peste 2,6 milioane de gospodarii au copii in intretinere, ceea ce reprezinta 35% din numarul total de gopsodarii, potrivit datelor Eurostat aferente anului 2017. Anul trecut, in UE existau 220 de milioane de gospodarii, din care in…

- Pentru descurajarea contestatiilor nejustificate, autoritatile vor introduce o cautiune de 2% din valoarea estimata a contractului, dar nu mai mult de 880.000 lei pentru depunerea contestatiilor la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor (CNSC). De asemenea, va fi aplicata o taxa pentru…

- O aeronava a companiei Austrian Airlines cu 145 de pasageri la bord a aterizat de urgenta pe aeroportul Otopeni, marti dimineata, din motive tehnice. Avionul se deplasa pe ruta Larnaca-Viena, iar aterizarea s-a facut in siguranta. "O cursa a Austrian Airlines, care se deplasa pe ruta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca Administratia de la Paris va aloca 50 de milioane de euro sub forma de ajutoare umanitare de urgenta pentru Siria, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "In fata situatiei umanitare, Franta instituie un program de urgenta in valoare de 50 milioane…