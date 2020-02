Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla vineri dimineata in stare de prealerta, in functie de indicatorul care arata volumul efectiv de gaze aflat in conductele de transport, potrivit datelor postate pe site-ul Transgaz. Astfel, la ora 7:00, indicatorul Line Pack, care…

- Transgaz a plasat sistemul național de transport al gazelor in stare de prealerta , in functie de indicatorul care arata volumul efectiv de gaze aflat in conductele de transport potrivit datelor postate pe site-ul companiei, informeaza Agerpres.Sistemul national de transport (SNT) al gazelor…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla vineri dimineata in stare de prealerta, in functie de indicatorul care arata volumul efectiv de gaze aflat in conductele de transport, potrivit datelor...

- Sistemul national de transport gaze si energie electrica functioneaza in parametrii normali, iar Romania nu se confrunta cu probleme deosebite in acest moment, a afirmat miercuri secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Niculae Havrilet. "Evaluarea facuta…

- Ministerul Energiei a transmis, miercuri seara, ca retelele de transport ale gazelor naturale si sistemul national de transport gaze si energie electrica functioneaza in parametrii normali. De asemenea, Ministerul precizeaza ca s-au format din timp echipe operative pentru interventii pe teren, daca…

- Romania – una dintre puținele țari din Europa care nu a introdus Educația pentru mediu in Sistemul de Invațamant. Senatorul Severica Rodica Covaciu, susține introducerea in Sistemul Național de Invațamant, a Educației pentru mediu. Una dintre concluziile evaluarii din 2019 a punerii in aplicare a…

- Sistemul de pensii din Romania are nevoie de o revizuire completa, care sa se concentreze asupra contributiilor si fondurilor private pentru a deveni sustenabil, a declarat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-un interviu acordat marti Reuters, scrie agerpres.ro. In 2008, sistemul de pensii…

- Analiza rezultatelor tesDezastru in sistemul de educatie romanesc. Ministrul Educației, dupa rezultatele testelor PISA: „Simpla lectura a textului nu este suficienta. Asta este de fapt problema. Analiza rezultatelor testelor PISA arata dezastru in sistemul de educatie romanesc. Datele arata ca unul…