Stiri pe aceeasi tema

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Spania, ca Agentia Meteorologica spaniola a emis coduri rosu si portocaliu de canicula.

- Atenționare de calatorie in legatura cu situația tensionata in Federația Rusa. Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene recomanda tuturor cetațenilor Republicii Moldova sa evite vizitarea regiunilor ruse de la granița cu Ucraina in contextul amenințarilor de securitate existente in Federația…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene recomanda tuturor cetațenilor Republicii Moldova sa evite vizitarea regiunilor ruse de la granița cu Ucraina in contextul amenințarilor de securitate existente in Federația Rusa. De asemenea, se recomanda parasirea acestor regiuni in cazul in care…

- MAE informeaza ca in partea de nord-est a Statelor Unite ale Americii autoritațile locale au emis un cod roșu, pana pe 11 iunie 2023, privind deteriorarea severa a calitații aerului, din cauza incendiilor puternice.„Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza ori intenționeaza sa calatoreasca spre sau dinspre Regatul Danemarcei pe cale rutiera ca, la data de 15 mai 2023, incepand cu ora locala 06:00, sunt posibile blocaje in infrastructura de circulație pe caile rutiere daneze,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca, incepand de duminica, ora 22,00, si pana marti, 16 mai, ora 24,00, vor fi organizate greve de avertisment, la nivel federal, care vor afecta serviciile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca joi, 13 aprilie, este prevazuta o greva generala, context in care sunt asteptate perturbari ale circulatiei feroviare nationale (TGV, Ouigo), locale (TER, Intercites,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Ungaria ca, pentru perioada 6-10 aprilie 2023, cu ocazia sarbatorilor pascale, autoritațile ungare au informat despre restricții de circulație de 24 ore, respectiv de 48 de ore, pentru…