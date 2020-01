Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca in Grecia au fost prognozate precipitatii sub forma de lapovita, ninsoare si ploi abundente in partea de est a tarii, vant puternic in Marea Egee si o potentiala intrerupere a circulatiei navelor civile in zilele de 5 si 6...

- Ministerul de Externe avertizeaza romanii care se afla sau vor sa calatoreasca in regiunea Larissa din Grecia ca, miercuri, din cauza unor proteste, exista posibilitatea blocarii cu utilaje agrocole a intersecțiilor drumurilor naționale dintre Atena și Salonic, Platykampos și Farsala.„Ministerul…

- Ministerul de Externe avertizeaza romanii care se afla sau vor sa calatoreasca in Muntenegru ca in unele regiuni exista restricții de circulație din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și desfașurarea lucrarilor de construcție, anunța MEDIAFAX.„Ministerul Afacerilor Externe informeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Muntenegru ca autoritatile locale au instituit o serie de restrictii de circulatie din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile si desfasurarea lucrarilor de constructie/reabilitare…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Muntenegru, unde au fost instituite restrictii de circulatie din cauza vremii nefavorabile si a unor lucrari de constructie sau reabilitare a infrastructurii rutiere.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in SUA, in zona Los Angeles, ca se mentin restrictii de circulatie rutiera in regiunile...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in SUA, in zona Los Angeles, ca se mentin restrictii de circulatie rutiera in regiunile in care continua sa actioneze autoritatile americane de protectie civila pentru stingerea si limitarea…

- Ministerul de Externe avertizeaza romanii care se afla sau vor sa calatoreasca in SUA, California, ca exista restricții de circulație rutiera in zona Los Angeles, din cauza incendiilor puternice de vegetație.„Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza…