- Insotitorii de zbor ai companiei aeriana germana Germanwings au inceput o greva de trei zile la miezul noptii de duminica spre luni, lansand o actiune menita sa afecteze 180 de zboruri in perioada din preajma Anului Nou, informeaza dpa. Eurowings, o filiala a Lufthansa, actualizeaza periodic numarul…

- Sindicatul personalului de bord al companiei aeriene Germanwings, afiliata Lufthansa, a anuntat vineri organizarea unei greve in perioada 30 decembrie - 1 ianuarie, informeaza site-ul Tagesschau.de, potrivit Mediafax.Greva personalului de bord incepe luni, 30 decembrie 2019, la ora 0.00 (1.00,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza cu privire la continuarea grevei incepute pe 5 decembrie, la SNCF (compania nationala de cai ferate) si RATP (Regia autonoma a transporturilor pariziene).…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca SNCF, compania nationala de cai ferate, si RATP, Regia autonoma a transporturilor pariziene, au anuntat prelungirea grevei, care a debutat pe 5 decembrie,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde vineri este anuntata o greva generala, la Barcelona si în alte orase din regiune. Ca urmare, vor fi perturbate transportul rutier, feroviar si aerian.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei - Barcelona si alte localitati din regiune, precum Tarragona, Tarrega, Berga, Vic si Girona, ca vor continua mobilizari de persoane si pentru ziua de vineri este programata…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, pentru ziua de miercuri, Confederatia Generala a lucratorilor din Grecia (GSEE) a anuntat o greva de 24 de ore. In acest context, sunt asteptate perturbari in traficul…