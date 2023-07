Stiri pe aceeasi tema

- Atentionare de calatorie pentru romanii care vor sa calatoreasca sau se afla deja in Spania. In perioada 10 – 12 iulie sunt in vigoare mai multe avertizari de canicula. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei - Comunitatea Autonoma Andaluzia si Comunitatea Autonoma Extremadura ca, de pe 10 pana pe 12 iulie, Agentia Meteorologica locala (AEMET) a emis coduri rosu si…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Comunitatea Autonoma Andaluzia si Comunitatea Autonoma Extremadura, ca Agentia Meteorologica spaniola a emis coduri rosu si portocaliu de canicula, pentru perioada…

- E vara, e anotimpul concediilor și al vacanțelor. Daca aveți planuri de calatorie in Spania, e bine sa țineți cont de faptul ca se anunța zile calduroase, cu temperaturi caniculare. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, luni seara, o atenționare de calatorie pentru Spania, anunțand ca au fost…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Comunitatea Autonoma Andaluzia si Comunitatea Autonoma Extremadura, ca Agentia Meteorologica spaniola a emis coduri rosu si portocaliu de canicula, pentru perioada…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Comunitatea Autonoma Andaluzia si Comunitatea Autonoma Extremadura, ca Agenția Meteorologica spaniola a emis coduri rosu si portocaliu

- Ministerul Afacerilor Externe a emis luni seara o atenționare de calatorie pentru Spania, unde sunt in vigoare avertizari Cod roșu și Cod portocaliu de canicula.MAE informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Comunitatea Autonoma Andaluzia…

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Spania, ca Agentia Meteorologica spaniola a emis coduri rosu si portocaliu de canicula.