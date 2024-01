Atenționare Cod Galben de inundații pentru râul Arieș. Până când este valabilă? Hidrologii au emis mai multe avertizari tip Cod Galben de inundații valabile pentru rauri din țara printre care și Arieș. CODUL GALBEN de inundații este valabil de joi, 18 ianuarie 2024, ora 06.00 pana vineri, 19 ianuarie 2024, ora 24.00. Avertizarile sunt valabile in contextul prognozei meteo și al posibilitații ca zapada depusa sa se topeasca rapid o data cu incalzirea vremii. Maine spre exemplu in zona Turzii sunt anunțate și 10 grade C. Este vizat segmentul : Aries – bazin amonte S.H. Baia de Aries (judetul Alba). Reamintim ca specialiștii ANM au actualizat informare meteorologica de precipitații… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

