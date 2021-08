Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au actualizat atenționarile de vreme rea. Luni, pana la ora 23.00, este Cod Galben de furtuni in Alba și alte zone din țara. COD GALBEN: luni, 9 august, pana la ora 23.00 – instabilitate atmosferica temporar accentuata In intervalul menționat, in Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei…

- Meteorologii au actualizat avertizarile de vreme rea pentru aceasta perioada in Alba și in țara. COD GALBEN: luni, 2 august, pana la ora 22.00 – instabiltate atmosferica temporar accentuata In intervalul menționat, in Transilvania, nordul Munteniei și al Dobrogei și local la munte vor fi perioade cu…

- Meteorologii au actualizat atenționarile de canicula și au emis avertizari de furtuni, valabile pentru urmatoarea perioada in Alba și alte județe din țara. COD GALBEN: de miercuri, 28 iulie pana sambata, 31 iulie In intervalul menționat valul de caldura va persista in cea mai mare parte a țarii, disconfortul…

- Meteorologii au emis atenționare Cod Galben de canicula pentru județul Alba și alte zone din țara. COD GALBEN: de marți, 27 iulie pana sambata, 31 iulie – val de caldura, disconfort termic ridicat și canicula In cea mai mare parte a țarii, in ultimele zile ale lunii iulie, valul de caldura se va extinde…

- Meteorologii au emis o atenționare Cod Galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila miercuri intre orele 10:00 și 22:00, in Alba și alte județe din țara. Potrivit ANM, in intervalul menționat, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in zona de munte, Transilvania, Maramureș,…

- Meteorologii au prelungit atenționarea meteo de canicula valabila in Alba și in alte județe din țara, pana joi, 15 iulie. De la aceasta data, vor fi furtuni. COD GALBEN – miercuri, 14 iulie și joi, 15 iulie Valul de caldura va persista, local va fi canicula, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele…

- Meteorologii anunta, marti, un val de caldura in intreaga tara, pana miercuri seara, iar in 30 de judete va fi cod galben sau cod portocaliu, cu temperaturi care vor ajunge la 39 de grade. ”Valul de caldura se va intensifica si se va extinde in cea mai mare parte a tarii. Disconfortul termic va…

- Meteorologii au actualizat atenționarile de furtuni, vijelii, ploi torențiale și grindina. Cod Galben este in sudul județului Alba – Munții Șureanu și in alte zone din țara, pana joi dimineața. COD GALBEN: de miercuri, 26 mai, ora 14.00 pana joi, 27 mai, ora 6.00 In intervalul menționat, local in Oltenia…