- „Ca raspuns la sprijinul Guvernului Romaniei, Guvernul Republicii Coreea a gasit de cuviinta sa ne sprijine in dezvoltarea sistemului de sanatate publica din Romania. (...) E o donatie foarte complexa din punctul de vedere al continutului. Sunt echipamente pentru Institutul National de Sanatate Publica…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a confirmat, in urma secvențierii genomice, doua noi cazuri de infecție cu subvarianta XBB a tulpinii Omicron a virusului SARS-CoV2 in Romania, in saptamana 2-8 ianuarie. Potrivit INSP, pana acum au fost confirmate, in total, trei cazuri de infecție cu…

- Social Au aparut primele cazuri de imbolnaviri de “flurona”. Creștere a incidenței COVID-19 in Teleorman ianuarie 9, 2023 13:55 In județul Teleorman, numarul de cazuri nou confirmate de COVID-19 crește de la o zi la alta, potrivit datelor Direcției de Sanatate Publica TELEORMAN, rata incidenței crescand…

- Dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala a declarat, intr-un interviu acordat News.ro ca medicii de la unitatea sanitara au ingrijit in aceasta perioada cazuri de pacienti care au avut dubla infectie, atat pe cea cu virusul gripal, cat si…

- Medicii de la Institutul de Boli Infectioase „Matei Bals” din Capitala s-au confruntat in aceasta perioada cu cazuri de pacienti care au avut dubla infectie, atat pe cea cu virusul gripal, cat si pe cea cu virusul SARS-CoV-2, spune medicul Adrian Marinescu, explicand care este simptomatologia celor…

- Este foarte posibil ca Guvernul sa declare epidemie de gripa in Romania, avand in vedere numarul mare de cazuri confirmate in ultima perioada, a anunțat ministrul Sanatații. Decizia ar putea fi luata dupa primirea și prelucrarea ultimelor date, respectiv joi, saptamana aceasta. ”Sunt cifrele care sunt…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat, marti, ca, in saptamana 26 decembrie - 1 ianuarie, au fost confirmate 19 cazuri cu varianta Omicron, dintre care sapte sunt „variante de ingrijorare", iar 12 sunt „variante de interes".