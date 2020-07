ATENȚIE! Transmitere comunitară extinsă de COVID-19 în comunitățile dâmbovițene Mai clar și pe ințelesul tuturor, cele 54 de noi cazuri confirmate in ultimele 24 de ore, sunt simpli cetațeni din diferite zone ale județului. Numarul este foarte mare. Sunt zone cu foarte mulți pacienți și daca nu se iau masuri urgente, exista riscul sa se extinda in tot județul. Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

