Stiri pe aceeasi tema

- Zapada din ultimele zile a facut impracticabile mai multe drumuri din județul Cluj, motiv pentru care au fost inchise circulației. Poliția rutiera face apel la prudența din partea șoferilor pentru a evita accidentele.

- Zece sectoare de drumuri nationale din judetele Buzau, Galati si Vrancea erau inchise circulatiei sambata seara, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, iar pe 13 drumuri nationale se circula cu restrictii de tonaj, a informat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si Politia Rutiera au decis, incepand cu ora 12:00, restrictionarea circulatiei pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone pe mai multe sectoare de drum national, din cauza ninsorii abundente, a viscolului…

- Salina Praid livreaza zilnic aproximativ 1.200 de tone de sare pentru drumuri, in Romania si Ungaria, solicitarile fiind in crestere in acest an din partea firmelor de deszapezire din tara vecina care, in mod traditional, se aprovizionau cu sare din Ucraina, informeeaza Agerpres. Directorul Salinei…

- Circulatia rutiera pe anumite sectoare ale drumurilor montane Transalpina si Transfagarasan se inchide, incepand de joi, ora 7:00, din cauza conditiilor meteorologice prognozate, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Astfel, circulatia rutiera va fi interzisa…

- Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca se va inchide circulația rutiera pe anumite sectoare ale drumurilor montane Transalpina și Transfagarașan.

- Centrul Infotrafic avertizeaza ca miercuri dupa-amiaza se circula in condiții de ceața, cu vizibilitate redusa, pe un tronson al autostrazii Sibiu-Deva și pe mai multe drumuri din județul Cluj.

- Ministerul Transporturilor va scoate din nou la licitatie contractul de proiectare pentru autostrada A 13 Brasov-Bacau. In septembrie, a fost reziliat contractul cu asocierea de firme Search Corporation – Primacons Group care, in doi ani, realizase doar 15 % din studiul de fezabilitate. „Am reusit…