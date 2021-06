Atenţie, şoferi! V-aţi lovit maşina singuri, trebuie să anunţaţi poliţia V-ati intrebat vreodata ce trebuie sa faceti daca va loviti singuri masina? In acest caz, chiar daca nu a avut loc un eveniment rutier in care au mai fost implicate alte autovehicule, este necesar sa mergeti la Politia Rutiera pentru constatare. Dupa ce politia constata in ce conditii a fost lovita masina, va elibera o autorizatie de reparatie. Cu ajutorul acesteia, soferul isi va putea repara masina intr-un service autorizat.Situația se schimba daca exista asigurare CASCO. In cazul avarierii unei masini, exista mai multe situatii. Fie avaria se produce in timpul unei tamponari in care au fost… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

