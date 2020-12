Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 6 dec - Sputnik. Traficul rutier va fi suspendat de maine pe strada 31 august din Chișinau, la intersecție cu strada Bulgara. © Sputnik / Mihai CarausVideo: O femeie care era cat pe ce sa nasca, blocata in ambuteiaj Primaria municipiului Chișinau susține ca circulația este sistata avand…

- In perioada 28 noiembrie - 06 decembrie, va fi suspendat traficul rutier pe strada Armeneasca, pe tronsonul cuprins intre strazile Alexandru cel Bun și Cojocarilor, anunța Primaria municipiului Chișinau. in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a rețelei publice de distribuție a apei.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 20 – 29 noiembrie 2020, va fi suspendat traficul rutier pe strada Universitații, in perimetrul strazilor Alexei Mateevici și Anton Crihan. Masura este luata in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a rețelei de canalizare din strada…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada 16-30 noiembrie 2020, va fi restricționat traficul rutier pe strada Armeneasca, in perimetrul bd. Ștefan cel Mare și Sfant – str. Mitropolit Varlaam, in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a rețelei de apeduct.

- Atentie soferi! In acest weekend, traficul rutier va fi suspendat pe anumite portiuni de pe strada Nicolae Testemițanu din Capitala. Asta pentru ca pe tronsonul cuprins intre strazile Constantin Virnav și Gheorghe Cașu vor fi efectuate lucrari de asfaltare a carosabilului.

- Traficul rutier va fi suspendat pe strada Armeneasca, tronsonul cuprins intre strazile Alexandru cel Bun și Cojocarilor, in perioada 29 octombrie-27 noiembrie. Masura a fost luata in contextul in care vor avea loc lucrari de renovare a rețelei publice de distribuție a apei.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in incepind de marți, 27 octombrie, ora 22:00 și pina miercuri, 28 octombrie, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe str. Alexei Mateevici, in perimetrul str. Mitropolit G. Banulescu - Bodoni și str. Sfatul Țarii. Masura este luata in legatura cu desfașurarea…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 21 septembrie 2020 - 09 noiembrie 2020, va fi oprit traficul rutier pe strada Ioan Botezatorul, tronsonul cuprins intre str. Grigore Ureche și Gradinilor, in legatura cu executarea lucrarilor de reabilitare a colectorului menajer fecaloid. Serviciile…