- Pompierii militari din Mureș au fost solicitați sa intervina, luni dupa-masa, la un accident petrecut in localitatea Adamuș, unde un autoturism a fost acroșat de un tren. ”Nu sunt victime incarcerate. Șoseaua a fost blocata pe ambele sensuri de mers. Au intervenit pompierii militari de la Secția Tarnaveni”,…

- In aceasta dupa-amiaza, un copac cazut pe DN15, in zona localitații Rastolița, județul Mureș, blocheaza circulația pe ambele sensuri de mers. La fața locului intervin pompierii militari de la Punctul de Lucru Deda, transmite ISU Mureș. Sursa articolului: ATENȚIE, șoferi! Un copac cazut pe carosabil,…

- In aceasta dimineața, pe DJ 151, in zona localitații Balda, Sarmașu județul Mureș, a avut loc grav accident de circulație in care un autoturism a ajuns in șanțul de pe marginea carosabilului. In urma accidentului au rezultat cinci victime, toate aflate in autoturism, trei incadrate cod galben și doua…

- In urma cu cateva minute, in zona localitații Cristești, județul Mureș, a avut loc un accident de circulație in care un autotren a intrat in coliziune cu o autospeciala de poliție, in zona trecerii de pietoni. Din primele informații, impactul s-a produs din cauza șoferului autotrenului care nu a pastrat…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 174, sens de mers catre Bucuresti. Conform primele date, o masina a luat foc. Nu sunt victime. ...

- In aceasta seara, o viitura, pe DN16, in zona localitații Satu Nou, județul Mureș, ingreuneaza circulația, aceasta desfașurandu-se pe un singur sens. Echipajele de intervenție se afla la fața locului și procedeaza la curațarea și eliberarea carosabilului. MS / Foto: DRDP Sursa articolului: ATENȚIE,…

- Politisti din Mures, au oprit in trafic, in orasul Sarmasu, la intersectia dintre strazile Parti si Dezrobirii, un autoturism, condus de catre un barbat, din judetul Cluj. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au stabilit ca barbatul nu figureaza ca posesor de permis de conducere,…

- In urma cu puțin timp, pe DJ151, in zona localitații Miheșu de Campie , județul Mureș, a avut loc un grav accident de circulație in care a fost implicata o autoutilara care a parasit partea carosabila. In urma accidentului a rezultat o victima grav ranita, un barbat de 44 de ani, incadrata in cod roșu,…