- EVENIMENT…Negrestenii sunt invitati, in perioada 29-30 iulie, la prima editie a Targului Pintilie Calatorul. Evenimentul se va desfasura pe esplanada Casei de Cultura „Neculai Cioata” din oras si va aduce in fata cetatenilor circa 25 de mesteri si creatori populari din judetele Arges, Bacau, Bihor,…

- In vederea executarii lucrarilor de racordare la sistemul centralizat a noii conducte de alimentare cu apa, cu diametrul de 200 mm, de pe strada Venus din mun. Onești, echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile, de luni – 24 iulie 2023, ora 22.00, pana marți – 25 iulie 2023, ora 05.00. Astfel,…

- Societatea Aquavas SA, Sucursala Vaslui, anunța utilizatorii din Zona Industriala, Zona Agro Industriala, Zona Gara 1, Zona Gara 2, Zona Gara 3, Zona Gara 4 , strada Ana Ipatescu și localitațile Muntenii de Jos, Bacaoani și Secuia ca in data de 18.07.2023 ora 23.00 pana in data de 19.07.2023 ora…

- In prezent la nivelul Barajului Lac Uz se desfașoara lucrari de intreținere a sursei de apa, care presupun o scadere a nivelului apei din lac pentru a facilita intervenția scafandrilor. In aceste condiții și sub influența fenomenelor meteorologice recente (ploi abundente) exista posibilitatea apariției…

- Doua concerte in a treia seara a Festivalului Internațional „Vacanțe Muzicale”, ediția a 48-a, de la Piatra-Neamț. Artiștii pietreni Ioana Mardare la viola și Laurențiu Busnea la vioara au susținut marți, 4 iulie, de la ora 18, un recital cameral, acompaniați la pian de conf. univ. dr. Mihaela Spiridon.…

- Avand in vedere consumurile ridicate din ultima perioada, pentru refacerea unui stoc optim la nivelul rezervorului Cuciur, in perioada 16 – 18 iunie 2023, se va sista furnizarea apei potabile pe timpul nopții, catre locuitorii din municipiul Onești. Astfel, in nopțile de vineri, sambata și duminica,…

- UPDATE – Copilul de 5 ani care a cazut, vineri, de la etajul 9 al unui bloc din municipiul Onesti a decedat, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, subcomisarul Catalina Paduraru. Tragedia s-a produs in jurul orei 12,30. Politistii au fost sesizati ca minorul a cazut de la etajul…