- Guvernul spaniol a propus luni sa fie instituita la nivel national obligatia ca oamenii sa poarte masti in spitale si in clinicile medicale. Italia a anuntat ca inregistreaza un record al bolilor respiratorii. Gripa si COVID-ul se raspandesc in Europa, relateaza Reuters. Centrul European pentru Prevenirea…

- Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) a recomandat ca oamenii sa ramana acasa daca se simt rau si sa ia in considerare purtarea de masti atunci cand se afla in multimi sau in unitatile sanitare.Gripa se raspandeste, asa cum se intampla de obicei in aceasta perioada a anului,…