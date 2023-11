Un sfert dintre romani utilizeaza medicamente prescrise corect, dar in alte scopuri decat cele recomandate, iar tinerii se afla printre cei mai vulnerabili in aceasta situație, precizeaza Asociația SURYAM și Farmacia Sociala din Targu Mureș. Este una dintre explicațiile consumului de droguri printre adolescenți și tineri, fenomen care persista in județul Mureș, deși s-au luat masuri de restricție impuse de autoritați. In acest context, farmaciștii și asistenții de farmacie joaca un rol esențial in observarea și raportarea situațiilor in care medicamentele sunt utilizate in mod abuziv sau in afara…