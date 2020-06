ATENȚIE! Mii de români sunt în pericol! Nu se mai păstrează nicio regulă Weekendu-ul pelungit de Rusalii nu anunța nimic bun. Acesta este unul al eliberarii, dar se pare ca romanii au intrecut limita și au uitat de pandemia de coronavirus. Șoselele ce duc spre mare au fost pline de mașini tot weekendul. Pe Autostrada Soarelui s-au creat ambuteiaje, din cauza unor lucrari care au prelungit drumul București -Constanța pana la 5 ore. Coloana de mașini s-a format pe Autostrada Soarelui inca de la ieșirea din București, spre mare. ”Am plecat la 11 și un sfert din București și am facut pana aici 3 ore. Puteau sa termine lucrarile in pandemie, cat a fost inchis tot,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta ca efect al manifestarilor meteo nefavorabile sau ca urmare a vreunui eveniment rutier. Se conducatorilor sa ruleze cu prudenta sporita,…

- Peste 2.100 de militari au participat, in ultimele 24 de ore, la actiuni de prevenire a raspandirii noului coronavirus, informeaza un comunicat al Ministerului Apararii Nationale (MApN). MApN arata ca, de marti pana miercuri, 2.129 de militari si 421 de mijloace tehnice au actionat in…

- Peste 2.100 de militari au participat la actiuni de limitare a raspandirii noului coronavirus in ultimele 24 de ore, informeaza un comunicat al Ministerului Apararii Nationale (MApN) transmis AGERPRES. Potrivit MApN, de luni pana marti, 2.127 de militari si 425 de mijloace tehnice au actionat in Bucuresti…

- Mega Image va deschide, pe parcursul lunilor aprilie si mai, sapte noi magazine in judetele Ilfov, Bacau, Timisoara, Cluj si Iasi, conform unui comunicat de presa al retailerulu „In contextul COVID-19, care a adus si va aduce in continuare provocari si dificultati la nivel social si economic, Mega Image…

- Peste 32.000 de apeluri la 112 care au avut legatura cu epidemia de coronavirus s-au inregistrat in primele trei luni ale anului. Cele mai multe apeluri non-urgente au fost facute din Bucuresti, Constanta si Mures.Peste 32.000 de apeluri care au avut legatura cu COVID-19 au fost inregistrate…

- Un numar de 2.049 militari si 467 mijloace tehnice au actionat, in intervalul 4 aprilie ora 16.00 - 5 aprilie ora 16.00, in Bucuresti si in tara, in 423 misiuni de intarire a prezentei si asigurare a fluidizarii traficului la frontiera, precum si pentru transportul de echipamente medicale si alte materiale…

- Peste 1.500 de militari au actionat in tara luni si marti in contextul pandemiei COVID-19, informeaza un comunicat al Ministerului Apararii.Citește și: Experții medicali trag semnalul de alarma: coronavirusul este o epidemie de panica in masaPotrivit sursei citate, 1.549 de militari…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) informeaza ca, in ultimele 24 de ore, un numar de 734 militari si 275 mijloace tehnice au actionat in Bucuresti si in tara, in 110 misiuni de intarire a prezentei si asigurare a fluidizarii traficului, potrivit Agerpres. "In intervalul 27 martie ora 16,00 - 28…