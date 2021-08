Atenţie la rosul unghiilor! Ce spun psihiatrii despre acest obicei Milioane de persoane din toata lumea isi rod unghiile fie ca este vorba despre copii sau adulti. Cu toate acestea, medicii psihologi avertizeaza ca acest gest automutilant are la baza o afectiune mentala destul de serioasa, scrie mediafax.ro. Coform medicilor specialisti, rosul unghiilor se poate transforma intr-un viciu foarte periculos, fiind mai greu de renuntat la el decit fumatul. Cadrele Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Atentie, soferi! Din cauza caniculei, se instituie restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 t. Restrictiile sunt valabile in perioada 29-31 iulie, in intervalul orar 12:00- 20:00, pe intreaga rețea rutiera a județului Timiș. „Aceste restricții au…

- Diana Cimpoeșu, coordonator UPU SMURD Iași: „In primul rand oamenii sa fie atenți la hidratare, chiar daca nu au senzația de sete. Asta spun toți medicii, in fiecare vara: chiar daca nu exista senzația de sete, sa bem apa cu saruri minerale. Apa minerala, nu carbogazoasa, ci apa cu saruri minerale.…

- Milioane de rezidenți britanici s-ar putea vedea in imposibilitatea de a intra in Europa, in ciuda faptului ca s-au vaccinat. Cei vizați au primit doze de AstraZeneca, vaccin aprobat de autoritațile din Uniunea Europeana. Insa o problema de natura birocratica le-ar putea interzice acestora calatoria…

- Facultatea de Drept a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va avea un nou sediu - cladirea care gazduia hotelul de 5 stele „Opera Plaza”. Pentru tranzactie s-au alocat circa 9 milioane de euro.

- Danemarca a ajuns la un acord cu Romania pentru a cumpara peste 1,1 milioane de doze de vaccin anti-Covid produs de BioNTech/Pfizer. Anunțul Ministerului Sanatatii de la Copenhaga vine in contextul in care interesul romanilor pentru imunizare este scazut, iar vaccinurile vor expira, scrie Digi24 . Anunțul…

- Consiliul Județean va fi nițel mai „suplu” anul acesta, dupa ce se renunța la trei șefi și 13 angajați. De asemenea, președintele Radu Moldovan va ramane cu 4 consilieri personali, al 5-lea post fiind oricum vacant. In ședința de Consiliu Local de maine, consilierii vor vota noua organigrama a instituției.…

- Peste un milion de persoane mor anual in China din cauza bolilor legate de consumul de tutun, potrivit unui studiu realizat de Comisia Nationala de Sanatate si de Organizatia Mondiala a Sanatatii, care a fost publicat miercuri, relateaza EFE. Studiul, publicat pe site-ul OMS din China, asigura…

- RESITA – Atat a castigat Primaria Resita ca finantare europeana pentru un proiect menit sa doteze mediul scolar cu tablete, laptopuri si alte echipamente IT! Primarul Ioan Popa are inca o veste buna pentru invatamantul resitean. Asta dupa toate modernizarile si renovarile facute sau in derulare si…