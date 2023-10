Atenție! Insomnia duce la infarct, diabet și obezitate Insomnia marește cu 53% riscul de deces in urma unei boli cardiovasculare, in special infarct miocardic, comparativ cu persoanele cu un somn normal. De asemenea, insomnia are urmari negative pe termen lung, printre care diabetul și obezitatea. Sunt concluziile unei ample cercetari publicate recent in revista PlosOne. „Probabil insomnia are un impact negativ asupra inimii printr-o combinație de mecanisme, cum ar fi accelerarea activitații sistemului nervos simpatic, perturbarea activitaii sistemului nervos autonom și creșterea inflamației sistemice”, a explicat dr. Cheng-Han Chen, directorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

