Cel puțin 18 persoane și-au pierdut viața, marți, in urma ploilor torentiale care au provocat alunecari de teren și inundații in orașul turistic Petropolis, langa Rio de Janeiro, in Brazilia. „Pana acum, au fost confirmate 18 decese cauzate de alunecari de teren și inundații", se arata intr-un comunicat al pompierilor din Rio, dintre care peste […]