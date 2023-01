Stiri pe aceeasi tema

- Avem dovada ca Ioana Marcu are o relație excelenta cu socrul ei. Ei bine, spunem asta pentru ca paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze cu adevarat rare. Avem imagini rare cu tatal lui Ciprian Marica! Iata cum au fost…

- Un barbat din București și-a inscenat rapirea. Impreuna cu un bun prieten, tanarul nu a omis niciun detaliu pentru ca totul sa para real. Se pare ca acesta ar fi vrut sa ia bani de la mama sa, așa ca a planuit un scenariu demn de film.

- La un food truck amplasat chiar in fața Palatului Parlamentului, din „hot dog austriac” a ramas doar „hot dog” Targurile de Craciun din București aduna rulote din care se vand produse de tip fast-food, mancare tradiționala ori vin fiert. Specifici sezonului sunt și carnații. Iar cand aceștia au rețeta…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului deruleaza o campanie de promovare, la invitatia Consulatului General al Romaniei la Sevilla, precum si cu sprijinul oferit de Primaria Municipiului Bucuresti si Primaria din Sevilla. „Imagini spectaculoase, care surprind frumusețea Capitalei noastre, București,…

- Incidente șocante in Turcia! Goztepe - Altay, meci din liga secunda (etapa #15), a fost suspendat in aceasta seara, dupa ce un spectator a intrat pe teren și l-a lovit pe portarul oaspeților cu fanionul! In minutul 20, la 0-0, goalkeeperul lui Altay, Ozan Ozenc (29 de ani), a fost lovit brutal, de doua…

- Sala Polivalenta din București ii va gazdui pe cei mai buni juniori din Europa, anul urmator, intre 29 septembrie si 1 octombrie, intr-o competiție in care sportivii romani impresioneaza la fiecare ediție. Astfel, Federația Romana de Tenis de Masa (FRTM) organizeaza o noua competiție internaționala,…