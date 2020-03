Stiri pe aceeasi tema

- Criminalii cibernetici nu cunosc limite: Vor exploata orice șansa pentru a ataca. Chiar și raspandirea dezastruoasa a noului coronavirus a devenit pentru ei o oportunitate de a raspandi malware(software daunator) sau de a lansa atacuri cibernetice, scriu cei de la cert.ro.

- Pentru a preveni infectia cu coronavirus, Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale vine cu urmatoarele recomandari:Persoanele care nu prezinta simptome asociate cu infecția Coronavirus de tip nou, revenite din regiunile cu izbucniri in focare de COVID-19, sau care au avut

- Asociatia pentru Drepturile Taximetristilor Independenti (ADTI) atrage atentia autoritatilor publice cu privire la pericolul iminent de a se infecta si raspandi COVID-19(coronavirus) taximetristii care opereaza in zona Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti si precizeaza ca masurile luate…

- In judetul Constanta nu exista niciun caz de infectare cu virusul Covid 19. De altfel, cei cinci constanteni internati intr un centru de carantina nu sunt purtatori ai virusului, potrivit anuntului facut ieri de directorul DSP Constanta, Cristina Schipor. Aceasta a precizat ca in cazul celor cinci persoane…

- Un barbat din județul Gorj este primul caz de infectare cu coronavirus din Romania. Persoana respectiva a intrat in contact cu cetațeanul italian depistat cu coronavirus dupa ce s-a aflat in vizita in Romania, mai multe zile, saptamana trecuta. Ministrul Sanatații, Victor Costache, și secretarul de…

- Numarul deceselor inregistrate din cauza infectarii cu coronavirus a ajuns, marți, la 2.626, dintr-un numar de aproape 80.000 de cazuri confirmate, la nivel mondial. Rata mortalitații este de 3%.